Пермские гиревики взяли 6 медалей на чемпионате мира в Нью-Дели

Воспитанники пермской спортшколы «Прикамье» Данил Сиразетдинов, Илья Зуев и Руслан Утев завоевали четыре золотые и две серебряные медали на завершившихся в Нью-Дели чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту.