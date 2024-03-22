Олимпийский стыд: россияне едут в Париж

Под такой тряпкой должны выступать атлеты из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024Олимпийцы второго сортаКак выглядит современный западный национализм? Без концентрационных лагерей и звезд Давида на груди, но вполне узнаваемо.
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