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Олимпийский стыд: россияне едут в Париж

Олимпийский стыд: россияне едут в Париж

Под такой тряпкой должны выступать атлеты из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024Олимпийцы второго сортаКак выглядит современный западный национализм? Без концентрационных лагерей и звезд Давида на груди, но вполне узнаваемо.

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