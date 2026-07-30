В российском регионе произошло землетрясение

В Хабаровском крае в четверг, 30 июля, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. О стихийном бедствии в российском регионе сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
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