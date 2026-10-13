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МЕДИА ТОК

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До конца октября бесплатно: «Яндекс» отменяет плату за облачные и офисные сервисы

До конца октября бесплатно: «Яндекс» отменяет плату за облачные и офисные сервисы

Компания не будет взимать плату за облачную платформу Yandex Cloud и сервисы «Яндекс 360». 13 октября.

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