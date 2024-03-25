По оценкам служб, паводковая ситуация в 2024 году не выходит за пределы среднестатистических параметров.
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По оценкам служб, паводковая ситуация в 2024 году не выходит за пределы среднестатистических параметров.