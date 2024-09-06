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Баталина: в России число пенсионеров к 2046 г. вырастет на 2,8 млн человек

Баталина: в России число пенсионеров к 2046 г. вырастет на 2,8 млн человек

По данным первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, к 2030 году численность россиян старше трудоспособного возраста увеличится почти на 2 миллиона, а к 2046 году — на 2,8 миллиона.

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