В штате Мэн заявили о недопуске Трампа до праймериз

Власти американского штата Мэн не допустят экс-президента США Дональда Трампа до предварительных выборов Республиканской партии из-за штурма Капитолия в 2021 году, заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз.
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