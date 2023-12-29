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В штате Мэн заявили о недопуске Трампа до праймериз

Власти американского штата Мэн не допустят экс-президента США Дональда Трампа до предварительных выборов Республиканской партии из-за штурма Капитолия в 2021 году, заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз.

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