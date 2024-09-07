На разбивших изображение Ленина в Одессе общественников составили протоколы

Представитель главного управления нацполиции по Одесской области Любовь Гордиевская сообщила, что на общественников, которые разбили изображение Владимира Ленина и Советскую Звезду в Одессе, составлены протоколы, пишет РИА Новости.
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