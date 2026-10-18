Краснодарец прокатился по центру города в огромной банке из-под напиткаВечером 17 октября сотрудники Госавтоинспекции задержали 43-летнего мужчину.
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