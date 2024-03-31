Председатель Нацсобрания Франции сочла всё возможным в вопросах помощи Украине

В вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Об этом 30 марта заявила председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве в ходе брифинга со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Одессе.
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