Армия Израиля применила против ХАМАС танки в южной общине Маген

Интенсивные бои с применением тяжелой бронетехники ведет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с бойцами палестинского движения ХАМАС в израильской общине Маген, расположенной на юге страны вблизи от границы с сектором Газа, 8 октября сообщает израильский портал Ynet.
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