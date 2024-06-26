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Германия готова пойти на историческое преступление ради России

Германия готова пойти на историческое преступление ради России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Забавно (и одновременно страшно) видеть, как предупреждения из махровых советских времен о том, что так называемая западная демократия — это глубоко тоталитарный проект, тщательно укутанный в красивые обертки, сбываются до последней запятой прямо на наших глазах.

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Комментарии
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М
ММ
Шольц мнит себя на месте Гитлера?
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13 час.
Валентин Щербаков
В русофобской Германии что не начальник, что не руководитель, то все признаки гитлеризма и нацизма....
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10 час.
Бендер Задунайский
Кабзда гансам и фрицам . Горбашольц спустит страну в унитаз .
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10 час.

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