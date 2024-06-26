Германия готова пойти на историческое преступление ради России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Забавно (и одновременно страшно) видеть, как предупреждения из махровых советских времен о том, что так называемая западная демократия — это глубоко тоталитарный проект, тщательно укутанный в красивые обертки, сбываются до последней запятой прямо на наших глазах.