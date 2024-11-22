Лахденпохский район сотрясает от отсутствия электричества

Пользователи соцсети называют ситуацию кошмаром, говорят об отсутствии света на протяжении 5 суток и считают, что район не готов к зиме Напряженная ситуация с электроснабжение сложилась в Лахденпохском районе.
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