"Зенит" выиграл у "Оренбурга"

Петербургская команда в 16-м туре чемпионата встретилась с "Оренбургом" на его поле и на последних минутах забила решающий гол, победив 1:0 Чемпионы России во время перерыва на матчи сборных провели товарищеский матч в Стамбуле с "Фенербахче", в котором сыграл после большого перерыва Максим Глушенков.