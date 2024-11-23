"Зенит" выиграл у "Оренбурга"

Петербургская команда в 16-м туре чемпионата встретилась с "Оренбургом" на его поле и на последних минутах забила решающий гол, победив 1:0 Чемпионы России во время перерыва на матчи сборных провели товарищеский матч в Стамбуле с "Фенербахче", в котором сыграл после большого перерыва Максим Глушенков.
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