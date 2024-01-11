Западное СМИ: США попросят от Зеленского на встрече в Давосе «чёткий план» боевых действий на Украине

На Всемирном экономическом форуме в Давосе советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан может обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить «чёткий план» по дальнейшим военным действиям Киева.