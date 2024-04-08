Новые МиГ и "Булава": В США не могут понять, откуда у русских деньги и технологии

Кровью войны являются деньги, а лучше всех в деньгах разбираются США. Поэтому весьма примечательная свежая публикация Ноа Робертсона в издании «Defense News», которая посвящена попытке разгадать секрет России.
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