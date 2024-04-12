Россиян предложили проверять на алкотестерах перед посадкой в самолет

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил выявлять пьяных пассажиров перед посадкой в самолет с помощью алкотестеров, сообщили в "Известиях" со ссылкой на обращение депутата к министру транспорта Виталию Савельеву.