Россиян предложили проверять на алкотестерах перед посадкой в самолет

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил выявлять пьяных пассажиров перед посадкой в самолет с помощью алкотестеров, сообщили в "Известиях" со ссылкой на обращение депутата к министру транспорта Виталию Савельеву.
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