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Актрису Приянку Чопру довели до слез критикой фигуры

Актрису Приянку Чопру довели до слез критикой фигуры

Индийская актриса и модель Приянка Чопра призналась, что не раз сталкивалась с бодишеймингом. Однажды победительницу конкурса «Мисс мира — 2000» даже довели до слез критикой фигуры.

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