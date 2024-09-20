СК раскрыл убийство американского военкора Бентли в ДНР

В гибели американца обвинили четырех российских военнослужащихСледственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, сообщили в пресс-службе СК.
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