Медведев: режим Зеленского продолжит настаивать на войне до последнего украинца

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что у избранного лидера США Дональда Трампа не состоится лёгких переговоров с украинской властью по прекращению военного конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии