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Медведев: режим Зеленского продолжит настаивать на войне до последнего украинца

Медведев: режим Зеленского продолжит настаивать на войне до последнего украинца

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что у избранного лидера США Дональда Трампа не состоится лёгких переговоров с украинской властью по прекращению военного конфликта.

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