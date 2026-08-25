Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине

Литва заявила о готовности отправить свои войска на Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи «коалиции желающих» в Киеве, коло 42 млн евро, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
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