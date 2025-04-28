Могут ли XRP-ETF спровоцировать финансовый всплеск

XRP набирает обороты в финансовом секторе с ростом приложений ETF на рынке криптовалют. ProShares недавно выдвинула предложение о «Short XRP ETF», привлекая значительное внимание к ожидаемому решению SEC по XRP-ETF Grayscale.
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