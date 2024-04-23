Коллекционер рассказала о представленных в галерее «Тушино» украшениях

В галерее «Тушино» завершилась выставка винтажных украшений из частных коллекций. Об интересных фактах из жизни голливудских украшений рассказала руководитель Клуба любителей украшений Союза коллекционеров России галерист Людмила Ненашева, которая представила артефакты из своей коллекции.