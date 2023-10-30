Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США

На оккупированной территории Палестины происходит гуманитарная катастрофа библейского масштаба. Об этом во вторник, 31 октября, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя Он огласил количество пострадавших в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке.