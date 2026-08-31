«Щит Ахиллеса»: Греция с помощью Израиля создаёт эшелонированную систему ПВО

Сегодня в Тель-Авиве намечено подписание исторического контракта на сумму €3,1 млрд. Программа «Щит Ахиллеса» станет крупнейшим оборонным экспортным соглашением в истории Израиля, превзойдя даже сделку по продаже Германии систем Arrow 3 за $3,5 млрд в 2023 году.