Трамп лишний раз доказал всем, что он великий политик. В этом плане еще неизвестно, что для нас лучше, чтобы на выборах победил он или остался дедушка Байден.
Путин снова избирает Трампа. Чем ответят демократы.
Комментарии
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avershin1947mailru Авершин
Понятно! Будем голосовать за Владимира Карлсовича Козырева! Хотя с другой стороны Республиканцы всегда были к нам агрессивнее.
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20 час.
Галина Смирнова
Для нас, конечно, лучше Байден. При нем есть большой шанс на гражданскую войну в штатах))))
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14 час.
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