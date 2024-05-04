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Тульские новости

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Афоничев и Никитин возложили цветы на «Аллее Славы» в Дубенском районе

Афоничев и Никитин возложили цветы на «Аллее Славы» в Дубенском районе

В канун Дня Победы депутат Тульской областной Думы Дмитрий Валериевич Афоничев и участник предварительного голосования партии «Единая Россия», ветеран боевых действий Геннадий Николаевич Никитин почтили память защитников Отечества на «Аллее Славы» в Дубенском районе и возложили цветы.

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