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АвтоИдеи

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  • Ингерман Ланская
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Чита -> Улан-Удэ -> Куйтун Продолжение поста "Из Якутии на авто" (день пятый на авто)

Чита -> Улан-Удэ -> Куйтун Продолжение поста "Из Якутии на авто" (день пятый на авто)

﻿﻿Привет всем моим читателям и тем, кто случайно прочитал эту статью)) Я снова в Интернете отмечаю наш очередной этап непростого, но интереснейшего автопутешествия из Якутска в Москву.

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