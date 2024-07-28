Мишустин поручил силовикам обеспечить безопасность парада в День ВМФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому к обеспечению безопасности во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 28 июля привлекаются различные ведомства, в том числе Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел, Росгвардия, ФСБ и Федеральная служба безопасности России.