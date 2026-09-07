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Exynos 2700, который ожидается в Samsung Galaxy S27, протестировали задолго до анонса

Exynos 2700, который ожидается в Samsung Galaxy S27, протестировали задолго до анонса

Чип набрал 14 700 баллов Новые результаты тестирования будущего Exynos 2700 появились в базе Geekbench.

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