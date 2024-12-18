Мы стояли у стекла, ждали шаурму в Москве, и тут я вижу — шевелится, а нет — мышь! Потом ещё одна!

Алекс Сэм Живём в России но , что-то нет палаток с русскими блинами, пирожками с чаем и так далее и тому подобное, а эти долбаные шаурмишные с гнилым мясом на вертеле на каждом углу. Может быть у нас здесь уже филиал Средней Азии?

Владимир Негода наш народ сродни папуасам , приехал МКдональдс - все , как с ума посходили , с голодного края словно приехали ..... теперь это задроченное средневековье , да к ним близко подходить не надо , а ту тебе шаурма ..... с головой дружить надо !