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Мы стояли у стекла, ждали шаурму в Москве, и тут я вижу — шевелится, а нет — мышь! Потом ещё одна!
Комментарии
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Алекс Сэм
Живём в России но , что-то нет палаток с русскими блинами, пирожками с чаем и так далее и тому подобное, а эти долбаные шаурмишные с гнилым мясом на вертеле на каждом углу. Может быть у нас здесь уже филиал Средней Азии?
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4 час.
Владимир Негода
наш народ сродни папуасам , приехал МКдональдс - все , как с ума посходили , с голодного края словно приехали ..... теперь это задроченное средневековье , да к ним близко подходить не надо , а ту тебе шаурма ..... с головой дружить надо !
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2 час.
Ирина Штромберг
Во-первых, есть совершенно нормальные заведения с шаурмой. Кто вас заставляет в палатках отовариваться? Во-вторых, никто не знает (и хорошо), что творится на кухнях ресторанов и магазинов с кулинарией. И у нас далеко не самый грязный город и не самый грязный общепит. Если такие трепетные - ешьте дома.
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58 мин.
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