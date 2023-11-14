В Steam вышел фантастический выживач с открытым миром, системой строительства и крафтом. Игру отдают со скидкойНезависимая студия New Horizon Games выпустила в раннем доступе Steam новый симулятор выживания с открытым миром Under A New Sun.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)