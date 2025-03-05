В России ввели скидку 50 процентов на билеты для детей в поездах дальнего следования

W

Walery

Очень полезное и своевременное постановление Правительства - сегодня многосемейные и многодетные семьи мигрантов заселяют РФ очень стремительно и скидки на проезды их детей будут способствовать такому гибридному нашествию нового Ига! При этом бюджетные потери будут восполняться коренным населением РФ конкретно русскими!!!