В России ввели скидку 50 процентов на билеты для детей в поездах дальнего следования

Исключения составляют скоростные поезда Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести 50%-ную скидку на проезд в поездах дальнего следования для детей в возрасте от десяти до 18 лет, за исключением скоростных экспрессов.
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