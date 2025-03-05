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Петербургский дневник

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В России ввели скидку 50 процентов на билеты для детей в поездах дальнего следования

В России ввели скидку 50 процентов на билеты для детей в поездах дальнего следования

Исключения составляют скоростные поезда Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести 50%-ную скидку на проезд в поездах дальнего следования для детей в возрасте от десяти до 18 лет, за исключением скоростных экспрессов.

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Комментарии
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W
Walery
Очень полезное и своевременное  постановление Правительства - сегодня многосемейные и многодетные семьи мигрантов заселяют РФ очень стремительно и скидки на проезды их детей будут способствовать такому гибридному нашествию нового Ига!  При этом бюджетные потери будут восполняться коренным населением РФ конкретно русскими!!!
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