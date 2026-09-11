Хинштейн: из-за удара дрона ВСУ по поселку Глушково погиб мужчина

Мирный житель погиб при ударе вражеского беспилотника по поселку Глушково Курской области. Об этом 11 сентября сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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