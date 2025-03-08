Эксперт объяснил невозможность вступления Молдавии в ЕС

Молдавия не сможет вступить в Европейский союз (ЕС) из-за отсутствия суверенитета. С таким мнением выступил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский, передает РИА Новости.
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