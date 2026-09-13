Что нельзя есть на ночь: рекомендации по выбору продуктов перед сном

Поздний ужин не всегда негативно сказывается на самочувствии и фигуре, однако определённые продукты перед сном могут вызывать неприятные ощущения, такие как тяжесть, изжога, вздутие или мешать качественному отдыху.
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