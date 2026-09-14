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Царьград

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Игорь Стоянов прогнозирует сближение красоты и медицины

Игорь Стоянов прогнозирует сближение красоты и медицины

Игорь Стоянов, основатель Image Laboratory Persona, рассказал о будущем бьюти-индустрии на Радио РБК.

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