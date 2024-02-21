Минприроды подготовило поправки о лесоклиматических проектах в России

В правительство внесли поправки в Лесной кодекс, регулирующие создание лесоклиматических проектов. Они призваны увеличить способность лесов поглощать парниковые газы и помочь России стать углеродно нейтральной к 2060 годуФото: Алексей Филиппов / РИА Новости Минприроды разработало проект поправок в Лесной кодекс, регулирующий создание в России лесоклиматических проектов.