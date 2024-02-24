Собянин: более 800 тысяч детей поучаствовали в соревнованиях школьных лиг Москвы

В соревнованиях школьных лиг Москвы за четыре года приняли участие больше 800 тысяч детей. В общей сложности в столице действуют 20 школьных спортивных лиг, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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