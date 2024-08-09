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В США заявили о переброске на Ближний Восток значительной военной силы

В США заявили о переброске на Ближний Восток значительной военной силы

Global Look Press/via Globallookpress.com/US Joint Staff США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" в связи с угрозой эскалации в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.

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