Глава Минздрава Камчатки помог пассажирам самолета, попавшего в турбулентность. Видео

Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в турбулентность. В этот момент на борту находился министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который оказал медпомощь двум пострадавшим пассажирам.
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