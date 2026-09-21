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Аргументы недели

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Депутат Шеремет: «Это не саммит, а шабаш»

Депутат Шеремет: «Это не саммит, а шабаш»

КОНТЕКСТ На горнолыжном курорте «Буковель» прошел саммит «Карпатская восьмерка» (Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия).

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