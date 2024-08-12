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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: В «Технополисе Москва» производят бытовых и медицинских роботов

Собянин: В «Технополисе Москва» производят бытовых и медицинских роботов

«Технополис Москва» стал крупнейшим центром разработок роботов Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об инновационных решениях, разрабатываемых в особой экономической зоне «Технополис Москва».

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