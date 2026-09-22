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Расчеты РСЗО «Град» группировки «Восток» нанесли удары по району дислокации ВСУ в Запорожской области

Расчеты РСЗО «Град» группировки «Восток» нанесли удары по району дислокации ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы-реактивщики группировки войск «Восток» уничтожили позиции и живую силу ВСУ в одной из лесополос Запорожской области.

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