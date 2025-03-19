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Зеленский сменил риторику и заявил, что ему жаль и погибающих россиян

Зеленский сменил риторику и заявил, что ему жаль и погибающих россиян

Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и заявил, что ему жаль всех погибающих в ходе конфликта людей, включая россиян.

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