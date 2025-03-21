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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсировано крупное дополнение для Mount & Blade 2: Bannerlord с морскими боями Уже эти...

Анонсировано крупное дополнение для Mount & Blade 2: Bannerlord с морскими боями Уже эти...

Анонсировано крупное дополнение для Mount & Blade 2: Bannerlord с морскими боямиУже этим летом Mount & Blade II: Bannerlord получит крупное обновление War Sails с новой локацией, морскими механиками и новой нацией, вдохновленной викингами, а пока смотрим трейлер.

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