У евро есть шанс заменить доллар — Лагард

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что евро способен со временем заменить доллар в роли ведущей мировой валюты, если Европейский союз укрепит свою финансовую инфраструктуру и оборонный потенциал.
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