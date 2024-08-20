Jesse Jackson Gets Standing Ovation

“The Rev. Jesse Jackson, the civil rights leader and 1988 Democratic presidential candidate, received a standing ovation when he was wheeled on stage, right after a video on the civil rights movement ended,” ABC News reports.
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