Журналист Бехлер заявил, что информацию о суициде Дани Алвеса опровергли

Бразильский журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер, сообщил, что пресс-служба бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии Даниэля Алвеса после общения с адвокатом опровергла новость о том, что игрок покончил с собой.
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