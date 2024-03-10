Журналист Бехлер заявил, что информацию о суициде Дани Алвеса опровергли

Бразильский журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер, сообщил, что пресс-служба бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии Даниэля Алвеса после общения с адвокатом опровергла новость о том, что игрок покончил с собой.