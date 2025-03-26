«Уму непостижимо»: Алексей Чадов судится с бывшим другом из-за денег

Алексей Чадов судится с бывшим другом. Из-за чего произошел конфликт? Правда, что по вине приятеля актер потерял десятки миллионов рублей? Какие требования выдвигает звезда кино? И в чем самого Алексея обвиняет партнер по бизнесу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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